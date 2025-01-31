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Защитник РФШ считает, что ничья с Динамо была бы справедливым результатом

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Робертс Савальниекс - о заключительном туре Лиги Европы

Защитник РФШ считает, что ничья с Динамо была бы справедливым результатом

Фото: RFS/ Автор - Sanita Ieva Sparāne

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Защитник латвийского РФШ Робертс Савальниекс прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:1) в заключительном туре Лиги Европы.

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"Мы действительно получали удовольствие от каждой игры на этом турнире. Очень надеюсь, что в этом году у нас будет возможность снова вернуться сюда и вновь насладиться этим фантастическим соревнованием. Сейчас нам нужно немного восстановиться и подготовиться к новому сезону.

Мы получили удовольствие от каждой игры в Лиге Европы. Мы выглядели конкурентоспособно и достойно.Если бы кто-то предложил нам пять очков до старта турнира, мы бы с радостью согласились, но теперь, оглядываясь назад, кажется, что могли добиться большего.

Думаю, ничья с "Динамо" была бы справедливым результатом, но, к сожалению, мы пропустили очень обидный гол", - сказал футболист.

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Источник:
Delfi.lv
Опубликовал: Алина Ерофеева
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