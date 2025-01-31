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Все остались довольны. Лион - Лудогорец 1:1. Видео голов и обзор матча
Коллектив Йовичевича избежал поражения
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" расписал мировую ничью с "Лудогорцем" в заключительном туре Лиги Европы.
На гол Корентина Толиссо болгарский клуб ответил результативным ударом Диниша Алмейды.
Лига Европы. 8 тур
30.01.2025. Парк Олимпик Лионнез (Лион)
"Лион" - "Лудогорец" 1:1
Голы: Толиссо 54 - Алмейда 78
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