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"Это была великая победа". Раньери подвел итоги матча с Айнтрахтом

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"Волки" обыграли непростого соперника

"Это была великая победа". Раньери подвел итоги матча с Айнтрахтом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери похвалил подопечных после победной игры с "Айнтрахтом" в Лиге Европы (2:0).

"Когда в таких важных матчах у вас сильные игроки, они выделяются. Некоторые футболисты играли в финалах и брали команду в свои руки. В обороне мы были осторожны, опасаясь контратак соперника. Мы были хороши. Это была великая победа.

Мы всегда будем выкладываться по полной. Мы прогрессируем, и нам нужно продолжать в том же духе, работая со смирением. Давайте оставаться скромными и твердо стоять на земле", - цитирует Раньери пресс-служба УЕФА.

Основной этап Лиги Европы "Рома" завершила на 15-м месте, выйдя в 1/16 финала.

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Клаудио Раньери Лига Европы Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Рома (Италия)
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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