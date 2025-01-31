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"Это была великая победа". Раньери подвел итоги матча с Айнтрахтом
"Волки" обыграли непростого соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери похвалил подопечных после победной игры с "Айнтрахтом" в Лиге Европы (2:0).
"Когда в таких важных матчах у вас сильные игроки, они выделяются. Некоторые футболисты играли в финалах и брали команду в свои руки. В обороне мы были осторожны, опасаясь контратак соперника. Мы были хороши. Это была великая победа.
Мы всегда будем выкладываться по полной. Мы прогрессируем, и нам нужно продолжать в том же духе, работая со смирением. Давайте оставаться скромными и твердо стоять на земле", - цитирует Раньери пресс-служба УЕФА.
Основной этап Лиги Европы "Рома" завершила на 15-м месте, выйдя в 1/16 финала.
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