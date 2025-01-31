  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Анге Постекоглу прокомментировал выход Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анге Постекоглу прокомментировал выход Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы

Наставник считает, что это был идеальный вечер для его команды

Анге Постекоглу прокомментировал выход Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу отреагировал на выход его команды в 1/8 финала Лиги Европы, победив "Эльфсборг" со счетом 3:0 в домашнем матче.

"Это был идеальный вечер для воспитанников "Тоттенхэма". Я горжусь этими игроками и тренерам академии, которые помогали этим ребятам пробиться в основную команду. Это великолепный вечер для клуба. Мы владели мячом, контролировали игру, поэтому нам надо было быть терпеливыми и дисциплинированными. Впереди нас ждет большая неделя. Надеюсь, что мы достигнем результата в следующей игре, а также мы ожидаем быстрого возвращения травмированных футболистов, что поможет нам во второй половине сезона".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Тоттенхэм" занял четвертое место в общей турнирной таблице Лиги Европы, набрав 17 очков на этапе лиги.

По теме
yellow-arrow
Реализация львов подвела. Аякс - Галатасарай 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
"Это была великая победа". Раньери подвел итоги матча с Айнтрахтом
yellow-arrow
Защитник РФШ считает, что ничья с Динамо была бы справедливым результатом
Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tottenham Hotspur FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости