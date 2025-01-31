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Анге Постекоглу прокомментировал выход Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги Европы
Наставник считает, что это был идеальный вечер для его команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу отреагировал на выход его команды в 1/8 финала Лиги Европы, победив "Эльфсборг" со счетом 3:0 в домашнем матче.
"Это был идеальный вечер для воспитанников "Тоттенхэма". Я горжусь этими игроками и тренерам академии, которые помогали этим ребятам пробиться в основную команду. Это великолепный вечер для клуба. Мы владели мячом, контролировали игру, поэтому нам надо было быть терпеливыми и дисциплинированными. Впереди нас ждет большая неделя. Надеюсь, что мы достигнем результата в следующей игре, а также мы ожидаем быстрого возвращения травмированных футболистов, что поможет нам во второй половине сезона".
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Добавим, что "Тоттенхэм" занял четвертое место в общей турнирной таблице Лиги Европы, набрав 17 очков на этапе лиги.
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