Анге Постекоглу прокомментировал выход Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу отреагировал на выход его команды в 1/8 финала Лиги Европы, победив "Эльфсборг" со счетом 3:0 в домашнем матче.

"Это был идеальный вечер для воспитанников "Тоттенхэма". Я горжусь этими игроками и тренерам академии, которые помогали этим ребятам пробиться в основную команду. Это великолепный вечер для клуба. Мы владели мячом, контролировали игру, поэтому нам надо было быть терпеливыми и дисциплинированными. Впереди нас ждет большая неделя. Надеюсь, что мы достигнем результата в следующей игре, а также мы ожидаем быстрого возвращения травмированных футболистов, что поможет нам во второй половине сезона".