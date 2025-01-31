Реализация львов подвела. Аякс - Галатасарай 2:1. Видео голов и обзор матча

"Аякс" минимально обыграл "Галатасарай" в 8-м туре Лиги Европы.

Примечательно, что по итогам встречи турецкий клуб нанес 28 ударов по воротам соперника (из них - 9 в створ).

Основной этап команды завершили с одинаковым количеством очков (13), и дальше сыграют в раунде плей-офф.

8-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 30-е января

Нидерланды, Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

"Аякс" - "Галатасарай" 2:1

Голы: Траоре 23, Фиц-Джим 58 - Осимхен 90+4