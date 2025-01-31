Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реализация львов подвела. Аякс - Галатасарай 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" минимально обыграл "Галатасарай" в 8-м туре Лиги Европы.
Примечательно, что по итогам встречи турецкий клуб нанес 28 ударов по воротам соперника (из них - 9 в створ).
Основной этап команды завершили с одинаковым количеством очков (13), и дальше сыграют в раунде плей-офф.
8-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 30-е января
Нидерланды, Амстердам. "Йохан Кройф Арена"
"Аякс" - "Галатасарай" 2:1
Голы: Траоре 23, Фиц-Джим 58 - Осимхен 90+4
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина закончила сезон, но хуже все равно может быть
- Есть первая победа! Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча
- Хоть Динамо не последнее. Итоговая турнирная таблица Лиги Европы
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000