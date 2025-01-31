  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Команда Моуринью с нервами проходит дальше. Мидтьюлланн - Фенербахче 2:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Моуринью с нервами проходит дальше. Мидтьюлланн - Фенербахче 2:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Итог один для обоих коллективов

Команда Моуринью с нервами проходит дальше. Мидтьюлланн - Фенербахче 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фенербахче" упустил победу над "Мидтьюлланном" в 8-м туре основного этапа Лиги Европы.

По итогам основного этапа обе команды вышли в раунд стыковых игр ("Фенербахче" - с 24-го места, "Мидтьюлланн" - с 20-го).

8-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 30-е января

"Мидтьюлланн" - "Фенербахче" 2:2

Голы: Осман 27, Андреасен 86 - Эн-Несири 39, Джеко 47

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Манчестер Юнайтед повторил достижение легенды клуба в матче Лиги Европы
yellow-arrow
Один из лидеров таблицы подтвердил свой статус. Атлетик - Виктория 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
На дне. Акценты зрителя на игре Динамо с РФШ
Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Мидтьюлланн (Хернинг)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости