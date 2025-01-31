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Команда Моуринью с нервами проходит дальше. Мидтьюлланн - Фенербахче 2:2. Видео голов и обзор матча
Итог один для обоих коллективов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" упустил победу над "Мидтьюлланном" в 8-м туре основного этапа Лиги Европы.
По итогам основного этапа обе команды вышли в раунд стыковых игр ("Фенербахче" - с 24-го места, "Мидтьюлланн" - с 20-го).
8-й тур Лиги Европы сезона 2024/25
Четверг, 30-е января
"Мидтьюлланн" - "Фенербахче" 2:2
Голы: Осман 27, Андреасен 86 - Эн-Несири 39, Джеко 47
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