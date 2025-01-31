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Моуринью - о выступлении Фенербахче в ЛЕ: Все было сложно для нас с самого начала: новый формат, жеребьевка...

Лига Европы

Пришлось пострадать

Моуринью - о выступлении Фенербахче в ЛЕ: Все было сложно для нас с самого начала: новый формат, жеребьевка...

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью пожаловался на сложности в течение основного этапа Лиги Европы.

"Как вы знаете, я был отстранен из-за этого замечательного правила: если команда опоздает на поле в перерыве еврокубковой игры, тренер наказывается в следующем матче. Я хотел приехать сюда, чтобы послать сообщение нашим болельщикам, потому что мои игроки заслужили это.

Сегодня мы вышли в плей-офф, и это было самым важным для нас, но даже если бы мы этого не сделался, я бы гордился своими подопечными. Наши болельщики тоже должны гордиться, потому что мы приехали сюда в очень сложных условиях. Они не могли быть еще сложнее. Все было сложно для нас с самого начала. Новый формат, жеребьевка... Мы не смогли добавить в заявку новичков, которых подписали в последний момент. Игроки, внесенные в заявку, были травмированы. Были и дисквалифицированные футболисты.

Мне сообщили, что нашим соперником в следующем раунде будет "Буде-Глимт" или "Андерлехт". Давайте наслаждаться этим. Давайте отдохнем", - сказал португалец.

Вчера, 30 января, "Фенербахче" сыграл вничью с "Мидтьюлланном" (2:2) в 8-м туре Лиги Европы.

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Фенербахче (Стамбул) Лига Европы Жозе Моуринью
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Источник:
Fenerbahce
Опубликовал: Александр Бураков
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