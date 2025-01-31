На дне. Акценты зрителя на игре Динамо с РФШ

Коротко о главном. Это не был матч уровня Лиги Европы. Этот матч не был даже среднего уровня Лиги конференций. В перерыве ведущая студии сказала, что ей это напомнило УПЛ. Как постоянный автор обзоров игр лиги, уточню: лишь худшие матчи тура. Но скорее прав был комментатор: это смотрелось спаррингом на сборах.

Обе команды выглядели записными аутсайдерами, которые по итогам турнира должны покинуть лигу. Если нашей задачей было не финишировать последними, то она выполнена. Не то, чтобы с честью - с изрядным трудом. А вообще ЛЕ для “Динамо” в этом сезоне была как пятое колесо для телеги. Такое сложилось впечатление.

Клеймить позором их за это? За то, что команда банально не вытянула два фронта, Боливар не выдержал двоих? Не хочется повторять свою заезженную мантру о логистике, психологии военного времени и ущербности военного футбола, но ведь это правда. Как, видимо, и то, что команда Шовковского сделала ставку на чемпионат.

И тут нет ничего экстраординарного. Прагматизм был вторым именем “Динамо” даже в его лучшие времена. Достаточно будет вспомнить “выездную модель” Лобановского. Просто каждый из этих двух тренеров исходил из того материала, что имелся в его распоряжении, и тех условий, в которых приходилось работать.

Я вас умоляю, “Динамо” как “Динамо”. Да еще без Бражко, Шапаренко и Буяльского - это сегодня очень много. Соперник тоже в целом оправдал ожидания. И сам “контрольный” характер поединка (при всем старании участников) тоже читался. Удивили их результаты в прошлом туре, а сейчас они просто вернулись на круги своя.

Игра была на редкость скучной. До перерыва обратил на себя внимание лишь сэйв Нещерета после удара Икуаньекса. В начале второго тайма - обмен уколами с розыгрыша угловых в течение пяти минут: промах Куадио и пропущенный Ванатом прямой удар с корнера. Ну и гол Пихаленка на 76-й минуте. Все.

Повезло, что мяч отскочил фактически под удар. Повезло, что именно Пихаленку. Не назову это прямо-таки диким везением, но это то, чего мы вполне могли и не дождаться. А так, нам светила классическая “нулевка”, и РФШ должно быть очень обидно.

Справедливости ради, поле в Гамбурге, как для калибра ЛЕ, элементарно не выдерживало критики. И когда делаются предположения, что оно могло быть выбрано из-за более дешевой аренды, ей-богу, в этом что-то есть. Но опять же, упрекать в этом клуб за то, что у него нет возможностей “Шахтера”? Да еще сейчас?

Вы уже знаете, у меня есть надежный барометр футбольной погоды на поле - моя жена. Назовем ее Владимировна, по аналогии с кузьмичами и юричами. Женский взгляд, это дело такое - как говорил антигерой старого фильма: “Бабу не проведешь, она сердцем видит”. А ее футбольное мировоззрение сформировалось уже давно.

Ключевой фразой во время просмотра матча было: “Такое ощущение, что обе команды сегодня впервые играют в футбол!” Ну а неизбежное: “Короче, мне надоело!” прозвучало за полчаса до финального свистка. Хотя на гол, как положено, прибежала из спальни. Она у меня “динамовка”, если кто не в курсе - послал Бог одесситу…

Мораль сей басни такова: отмучались, и дело с концом! Ну конечно же, они выиграют УПЛ и будут представлять ее в квалификации Лиги чемпионов. Такова стратегическая цель сезона. А что будет там - боюсь даже загадывать… Поймите правильно: это не сарказм с иронией - это, так сказать, хорошо информированный оптимизм.

И да, если вдруг обманул чьи-то ожидания и не выдал стандартное: наконец-то выиграли, игра забудется - перрон останется. Извиняйте, но почему-то так не умею.

Фото: ФК Динамо, Getty Images / Global Images Ukraine