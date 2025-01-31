Лига Европы
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Один из лидеров таблицы подтвердил свой статус. Атлетик - Виктория 3:1. Видео голов и обзор матча
Отличный сезон для басков
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" уверенно разобрался на своем поле с "Викторией" Пльзень.
Благодаря этой победе "Атлетик" напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а "Виктория" сыграет в раунде плей-офф.
Лиги Европы, 8-й тур
Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Виктория" 3:1
Голы: Н. Уильямс, 25, Альварес, 64, Мартон, 90+5 - Гавел, 71
Удаление: Вашулин, 89
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