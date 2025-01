Полузащитник Манчестер Юнайтед повторил достижение легенды клуба в матче Лиги Европы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Европы с "ФКСБ" (0:2) повторил достижение Уэйна Руни.

19-летний Кобби Майну стал первым футболистом "Манчестер Юнайтед", которому удалось забить гол и отдать результативную передачу в своем первом полноценном матче в еврокубках, выйдя на поле с первых минут.

Таким образом англичанин повторил достижение Уэйна Руни, которое тот установил еще в 2004 году в поединке против "Фенербахче" в Лиге чемпионов.

2004 - Kobbie Mainoo is the first Manchester United player to score and assist a goal on his first major European start since Wayne Rooney in September 2004 against Fenerbahçe. Entrance. pic.twitter.com/F6U3kdnn4u