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Полузащитник Манчестер Юнайтед повторил достижение легенды клуба в матче Лиги Европы
Впервые за более чем 20 лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Европы с "ФКСБ" (0:2) повторил достижение Уэйна Руни.
19-летний Кобби Майну стал первым футболистом "Манчестер Юнайтед", которому удалось забить гол и отдать результативную передачу в своем первом полноценном матче в еврокубках, выйдя на поле с первых минут.
Таким образом англичанин повторил достижение Уэйна Руни, которое тот установил еще в 2004 году в поединке против "Фенербахче" в Лиге чемпионов.
2004 - Kobbie Mainoo is the first Manchester United player to score and assist a goal on his first major European start since Wayne Rooney in September 2004 against Fenerbahçe. Entrance. pic.twitter.com/F6U3kdnn4u— OptaJoe (@OptaJoe) January 30, 2025
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Добавим, что Кобби Майну в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах, отметившись двумя результативными действиями, которые он совершил как раз в последнем матче за "Манчестер Юнайтед".
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