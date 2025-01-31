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Полузащитник Манчестер Юнайтед повторил достижение легенды клуба в матче Лиги Европы

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Полузащитник Манчестер Юнайтед повторил достижение легенды клуба в матче Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Европы с "ФКСБ" (0:2) повторил достижение Уэйна Руни.

19-летний Кобби Майну стал первым футболистом "Манчестер Юнайтед", которому удалось забить гол и отдать результативную передачу в своем первом полноценном матче в еврокубках, выйдя на поле с первых минут.

Таким образом англичанин повторил достижение Уэйна Руни, которое тот установил еще в 2004 году в поединке против "Фенербахче" в Лиге чемпионов.

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Добавим, что Кобби Майну в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах, отметившись двумя результативными действиями, которые он совершил как раз в последнем матче за "Манчестер Юнайтед".

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Кобби Майну
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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