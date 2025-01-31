"Они настраивались на Лигу чемпионов". Дулуб объяснил провал Динамо в Лиге Европы

Белорусский тренер Олег Дулуб считает, что "Динамо" не хватило мотивации на выступления в Лиге Европы.

"Общая картинка с 34-м местом из 36 - это неудовлетворительный результат. Я бы начал со старта в ЛЧ - очень хороший, уверенные победы, уверенные проходы, только в шаге остановились до основного этапа.

Попадание в ЛЕ - это немного другая история в плане мотивации игроков. Понятно, что они настраивались на ЛЧ. Один из негативных факторов - как раз психологическая составляющая. Второй фактор уже по старту ЛЕ - я бы отметил переезды и очень плотный график матчей. В четверг игра, потом возвращение в Украину, полтора суток в автобусе, а в воскресенье/понедельник следующая игра. Это очень утомительно.

Здесь нужно было, наверное, осуществлять ротацию, что в принципе Шовковский и делал. Но в таком случае связи, которые наигрывались в чемпионате Украины и приносили результат, нарушались из-за этой ротации. Еврокубковое турне, как по мне, было принесено в жертву ради УПЛ.

Что касается концовки, то последняя победа в матче с РФШ выпадает из общего контекста, потому что обе команды уже потеряли шансы на выход дальше. Боролись только за дополнительные призовые.

Насколько реально увидеть в УПЛ такое же "Динамо", которое было в квалификации ЛЧ? Трудно ответить однозначно "да" или однозначно "нет", потому что многие факторы будут иметь влияние. До возобновления чемпионата еще пару недель, важно, как «Динамо» пройдет этот заключительный этап подготовки. Но если сравним с "Шахтером", то, по моему субъективному мнению, "горняки" показывают более веселый футбол.

Гандикап по очкам позволяет киевлянам смотреть с оптимизмом, потому что это серьезное преимущество именно на таком коротком отрезке", - сказал Дулуб.