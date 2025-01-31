Кто стал соперником команды Довбика? Определились все пары стыковых матчей Лиги Европы

В эту пятницу, 31-го января, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы.

Своих соперников в 1/16 финала второго по статусу еврокубкового турнира узнали команды, занявшие с 9-е по 24-е места по итогам этапа лиги.

Вашему вниманию все пары стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы и их потенциальные соперники в следующем раунде:

"Ференцварош" - "Виктория Пльзен" и "Порту" - "Рома" — выпадут "Лацио" или "Атлетику";

"АЗ Алкмаар" - "Галатасарай" и "Мидтьюлланн" - "Реал Сосьедад" — сыграют с "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэмом";

"Унион Сент-Жиллуаз" - "Аякс" и "ПАОК" - "ФКСБ "— попадут на "Айнтрахт Франкфурт" или "Лион";

"Твенте" - "Буде/Глимт" и "Фенербахче" - "Андерлехт" — сыграют с "Олимпиакосом" или "Рейнджерс".

Bilbao comes into view ????️???? pic.twitter.com/V4m9SNA9Xe — LiveScore (@livescore) January 31, 2025

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Напомним, что матчи состоятся 13-го и 20-го февраля 2025 года.