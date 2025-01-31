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Кто стал соперником команды Довбика? Определились все пары стыковых матчей Лиги Европы
Известны результаты
Getty Images / Global Images Ukraine
В эту пятницу, 31-го января, в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы.
Своих соперников в 1/16 финала второго по статусу еврокубкового турнира узнали команды, занявшие с 9-е по 24-е места по итогам этапа лиги.
Вашему вниманию все пары стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы и их потенциальные соперники в следующем раунде:
- "Ференцварош" - "Виктория Пльзен" и "Порту" - "Рома" — выпадут "Лацио" или "Атлетику";
- "АЗ Алкмаар" - "Галатасарай" и "Мидтьюлланн" - "Реал Сосьедад" — сыграют с "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэмом";
- "Унион Сент-Жиллуаз" - "Аякс" и "ПАОК" - "ФКСБ "— попадут на "Айнтрахт Франкфурт" или "Лион";
- "Твенте" - "Буде/Глимт" и "Фенербахче" - "Андерлехт" — сыграют с "Олимпиакосом" или "Рейнджерс".
Bilbao comes into view ????️???? pic.twitter.com/V4m9SNA9Xe— LiveScore (@livescore) January 31, 2025
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Напомним, что матчи состоятся 13-го и 20-го февраля 2025 года.
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