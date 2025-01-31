Нападающий Тоттенхэма стал самым молодым автором гола в еврокубках среди англичан

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" стал самым молодым автором гола в еврокубках среди англичан.

В матче восьмого тура Лиги Европы против шведского "Эльфсборга" (3:0) игрок "шпор" Майки Мур забил дебютный гол в составе "Тоттенхэма" на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму, помогши команде одержать победу.

Благодаря этому точному удару Мур стал самым молодым английским игроком (17 лет и 172 дня), который когда-либо забивал в еврокубках, побив рекорд Джимми Гривза с 1957 года (17 лет и 245 дней).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего на счету Майки Мура теперь один гол и две результативные передачи за "Тоттенхэм" в 15 матчах во всех турнирах.