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Нападающий Тоттенхэма стал самым молодым автором гола в еврокубках среди англичан
Тинейджер побил исторический рекорд бывшего форварда шпор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" стал самым молодым автором гола в еврокубках среди англичан.
В матче восьмого тура Лиги Европы против шведского "Эльфсборга" (3:0) игрок "шпор" Майки Мур забил дебютный гол в составе "Тоттенхэма" на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму, помогши команде одержать победу.
Благодаря этому точному удару Мур стал самым молодым английским игроком (17 лет и 172 дня), который когда-либо забивал в еврокубках, побив рекорд Джимми Гривза с 1957 года (17 лет и 245 дней).
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Всего на счету Майки Мура теперь один гол и две результативные передачи за "Тоттенхэм" в 15 матчах во всех турнирах.
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