"Полностью провалено". Суркис подытожил выступление Динамо в Лиге Европы

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после победы над РФШ (1:0) в заключительном туре Лиги Европы оценил выступление команды в турнире в этом сезоне.

"Прежде всего, я поблагодарил команду за то, что они боролись. Эта победа была нужна в психологическом плане, чтобы с хорошим настроением готовиться к следующим играм в чемпионате.

Поле очень тяжелое было, ребята на сборах с 5 января, сейчас у них четыре дня будут выходных, они будут готовиться к чемпионату Украины.

Я сказал слова, которые было нужно им сказать. Чтобы они хорошо отдохнули и хорошо подготовились к чемпионату Украины. Потому что эта еврокубковая эпопея была провалена полностью.

У нас была целенаправленная подготовка к "Галатасараю", и все видели, что ребята играли на энтузиазме и продемонстрировали мастерство.

И мы, и "Шахтер" набрали бы гораздо больше очков, если бы мы играли дома. У нас идет война, но я надеюсь, что в этом году все закончится справедливым миром для нашей страны, и мы будем играть на наших стадионах при полных трибунах. Мы очень плохо выступили и больше мне нечего сказать", - сказал Суркис.