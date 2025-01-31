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"Полностью провалено". Суркис подытожил выступление Динамо в Лиге Европы
Киевский клуб завершил евросезон победой над РФШ
Фото: ФК Динамо Київ
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после победы над РФШ (1:0) в заключительном туре Лиги Европы оценил выступление команды в турнире в этом сезоне.
"Прежде всего, я поблагодарил команду за то, что они боролись. Эта победа была нужна в психологическом плане, чтобы с хорошим настроением готовиться к следующим играм в чемпионате.
Поле очень тяжелое было, ребята на сборах с 5 января, сейчас у них четыре дня будут выходных, они будут готовиться к чемпионату Украины.
Я сказал слова, которые было нужно им сказать. Чтобы они хорошо отдохнули и хорошо подготовились к чемпионату Украины. Потому что эта еврокубковая эпопея была провалена полностью.
У нас была целенаправленная подготовка к "Галатасараю", и все видели, что ребята играли на энтузиазме и продемонстрировали мастерство.
И мы, и "Шахтер" набрали бы гораздо больше очков, если бы мы играли дома. У нас идет война, но я надеюсь, что в этом году все закончится справедливым миром для нашей страны, и мы будем играть на наших стадионах при полных трибунах. Мы очень плохо выступили и больше мне нечего сказать", - сказал Суркис.
Напомним, "Динамо" завершило выступления в основном раунде Лиги Европы, заняв 34 строчку турнирной таблице. Подопечные Александра Шовковского одержали одну победу, однажды сыграли вничью и шесть раз потерпели поражение.
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