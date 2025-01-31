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"Полностью провалено". Суркис подытожил выступление Динамо в Лиге Европы

Лига Европы

Киевский клуб завершил евросезон победой над РФШ

"Полностью провалено". Суркис подытожил выступление Динамо в Лиге Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после победы над РФШ (1:0) в заключительном туре Лиги Европы оценил выступление команды в турнире в этом сезоне.

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"Прежде всего, я поблагодарил команду за то, что они боролись. Эта победа была нужна в психологическом плане, чтобы с хорошим настроением готовиться к следующим играм в чемпионате.

Поле очень тяжелое было, ребята на сборах с 5 января, сейчас у них четыре дня будут выходных, они будут готовиться к чемпионату Украины.

Я сказал слова, которые было нужно им сказать. Чтобы они хорошо отдохнули и хорошо подготовились к чемпионату Украины. Потому что эта еврокубковая эпопея была провалена полностью.

У нас была целенаправленная подготовка к "Галатасараю", и все видели, что ребята играли на энтузиазме и продемонстрировали мастерство.

И мы, и "Шахтер" набрали бы гораздо больше очков, если бы мы играли дома. У нас идет война, но я надеюсь, что в этом году все закончится справедливым миром для нашей страны, и мы будем играть на наших стадионах при полных трибунах. Мы очень плохо выступили и больше мне нечего сказать", - сказал Суркис.

Напомним, "Динамо" завершило выступления в основном раунде Лиги Европы, заняв 34 строчку турнирной таблице. Подопечные Александра Шовковского одержали одну победу, однажды сыграли вничью и шесть раз потерпели поражение.

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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shura73 (угледар)
31.01.2025 в 16:08
"лучше играть в лиге Еврппы и побеждать там,чем разгромно проигрывать в лиге чемпионов"-чьи слова перед стартом турнира
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Комментарии 1
shura73 (угледар)
31.01.2025 в 16:08
"лучше играть в лиге Еврппы и побеждать там,чем разгромно проигрывать в лиге чемпионов"-чьи слова перед стартом турнира
Ответить
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