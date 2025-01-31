Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучше, чем играли. Известно, сколько заработало Динамо в нынешней группе Лиги Европы
Вышла довольно неплохая сумма
Фото: ФК Динамо Київ
Издание Football Meets Data опубликовало неофициальную сводную таблицу с заработком клубов по итогам группового этапа Лиги Европы.
Лидером рейтинга является "Манчестер Юнайтед", который за групповой этап заработал почти 23 млн евро.
Также в тройке английский "Тоттенхэм" с показателем 21,6 млн евро и немецкий "Айнтрахт" (21,4 млн евро).
"
Заработок "Динамо" состоит из: призовых за попадание в общий этап турнира, денег за реализацию маркетинговых прав, призовых за 10-летний коэффициент клуба, призовых за результаты в текущем сезоне, призовых за место по итогам сезона в общей таблице.
Напомним, что ранее мы сообщали, сколько
???????????? UEFA Europa League (unofficial) prize money rankings at the end of the league stage:— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 31, 2025
???? Man Utd ???????????????????????????? climbs to top of the list with €22.7m!
???? Top 2 belongs to ???????????????????????????? as Tottenham climbs to 2nd with €21.7m
???? Lazio ???????? drops to 4th place despite topping the table in points!
????… pic.twitter.com/iUvMuTjKcn
Популярное сейчас
- Кто стал соперником команды Довбика? Определились все пары стыковых матчей Лиги Европы
- Суркис назвал две позиции, на которые Динамо ищет усиление
- Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
- Экс-форвард Галатасарая – о Ярмоленко: Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста?
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки