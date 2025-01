Лучше, чем играли. Известно, сколько заработало Динамо в нынешней группе Лиги Европы

Издание Football Meets Data опубликовало неофициальную сводную таблицу с заработком клубов по итогам группового этапа Лиги Европы.

Лидером рейтинга является "Манчестер Юнайтед", который за групповой этап заработал почти 23 млн евро.

Также в тройке английский "Тоттенхэм" с показателем 21,6 млн евро и немецкий "Айнтрахт" (21,4 млн евро).

" Динамо ", согласно данным, заработало за нынешнюю ЛЕ 12,8 млн евро. По этому показателю киевляне заняли 21-е место среди 36 участников группового этапа.

Заработок "Динамо" состоит из: призовых за попадание в общий этап турнира, денег за реализацию маркетинговых прав, призовых за 10-летний коэффициент клуба, призовых за результаты в текущем сезоне, призовых за место по итогам сезона в общей таблице.

Напомним, что ранее мы сообщали, сколько за нынешнюю Лигу чемпионов заработал "Шахтер".

???????????? UEFA Europa League (unofficial) prize money rankings at the end of the league stage:



???? Man Utd ???????????????????????????? climbs to top of the list with €22.7m!

???? Top 2 belongs to ???????????????????????????? as Tottenham climbs to 2nd with €21.7m

???? Lazio ???????? drops to 4th place despite topping the table in points!

????… pic.twitter.com/iUvMuTjKcn