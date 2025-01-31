"Одна из самых молодых пар центрбеков в ЛЕ", - Дулуб отметил прогресс Михавко и Биловара

Известный в Украине белорусский тренер Олег Дулуб по итогам общего этапа Лиги Европ выделил отдельных игроков "Динамо".

– Несмотря на то, что команда вообще выступила плохо, могли бы выделить кого-нибудь из игроков? Кто мог привлечь к себе внимание игрой в этих матчах ЛЕ?

– Для меня первым точно является Бущан. Он перешел в другой чемпионат, и это очень большая потеря для "Динамо". Отметил бы также прогресс Биловара и Михавко. Этой пары центрбеков, которая, наверное, одна из самых молодых в ЛЕ.

– Буквально на этой неделе появились слухи, что "Вулверхэмптон" интересуется Бражко. Это может быть следствием его игры в ЛЕ? Или все же выступлений в УПЛ/ЛЧ или за взрослую и молодежную сборную Украины?

– Думаю, что ЛЕ не была маркером, за что бы зацепились и начали смотреть "кто такой Бражко". Его, видимо, смотрели, когда играл в чемпионате и сборных. Или в квалификации ЛЧ, потому что "Динамо" очень ярко начало еврокубковую кампанию. Нельзя было не заметить, как хорошо Владимир выглядел в этих матчах.

Что касается перспектив, сложно сказать, поскольку осталось три дня до конца трансферного окна. Все может измениться в любой момент. Но для "Динамо" это точно будет потеря.