Буряк: Не говорю, что надо выигрывать еврокубки, но очков 9-10 в ЛЕ Динамо обязано было брать

Легенда " Динамо " Леонид Буряк после победы киевлян в Лиге Европы над "РФШ" (1:0) рассказал, как "бело-синим" еще улучшить игру.

– Леонид Иосифович, получилось у "Динамо" перенести на еврокубки с УПЛ все то лучшее? Вы об этом постоянно говорили перед матчами в Лиге Европы.

– Я понимаю, что делается команда, что это молодая команда. Некоторые футболисты основного состава не принимали участие в этом поединке с "РФШ" по различным причинам. Я не говорю, что надо выигрывать еврокубки, но очков 9-10 "Динамо" обязано было брать. В любом состоянии за счет организации и за счет готовности "Динамо" должно выглядеть намного лучше. Теперь у нас есть задачи, которые нужно решить в чемпионате Украины. Сейчас у "Динамо" молодая команда с украинцами в составе, и мы хотим, чтобы футболисты играли и поняли смысл этой игры.

– Если брать акцент уже на следующие еврокубки, что "Динамо" надо улучшить, чтобы достойнее выглядеть на евроарене?

– Раньше у "Динамо" были достаточно серьезные легионеры. Я не говорю, что их должно быть очень много. Но, я думаю, что можно пригласить хотя бы по одному хорошему легионеру на ключевые позиции. И тогда вокруг этих легионеров наша молодежь росла бы в два раза быстрее.

– "Динамо" идет на первом месте в УПЛ и понятно, что задача киевской команды выиграть золотые медали. Эта победа над "РФШ" придаст киевлянам уверенности для стартовых матчей этого сезона?

– Каждая победа несет свои флюиды. Это эмоционально легче переносится. Если нет результатов и каких-то побед, то сразу начинают критиковать главного тренера. А тренер тогда уже требует результат от футболистов. И здесь тогда получается, что эта победа в матче с "РФШ", может, ничего и не решала, но, тем не менее, победа есть победа. Надо это забыть и, проанализировав ошибки, готовиться к первенству Украины. У нас есть задачи и какая-то мечта, которую мы должны осуществить.