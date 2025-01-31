Лига Европы
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Внимательно ли вы следили за выступлениями Динамо в основном раунде ЛЕ-2024/25? Квиз от UA-Футбол
Результаты пишите в комментариях
Фото: ФК Динамо Київ
30 января "Динамо" завершило выступления в Лиге Европы 2024/25, заняв 34 место в основном раунде.
Результат команды вызвал шквал критики со стороны болельщиков и экспертов. Многие считают, что такое выступление не соответствует амбициям киевского клуба.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за выступлениями киевлян в основном этапе этой ЛЕ, пройдя наш квиз.
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