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Внимательно ли вы следили за выступлениями Динамо в основном раунде ЛЕ-2024/25? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы

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Внимательно ли вы следили за выступлениями Динамо в основном раунде ЛЕ-2024/25? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Динамо Київ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

30 января "Динамо" завершило выступления в Лиге Европы 2024/25, заняв 34 место в основном раунде.

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Результат команды вызвал шквал критики со стороны болельщиков и экспертов. Многие считают, что такое выступление не соответствует амбициям киевского клуба.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за выступлениями киевлян в основном этапе этой ЛЕ, пройдя наш квиз.

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Лига Европы Динамо (Киев) квиз от UA-Футбол
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