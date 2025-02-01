Михалик – о Динамо в ЛЕ: Бороться за то, чтобы избежать последнего места – это не для киевлян

Бывший игрок "Динамо" Тарас Михалик рассказал о выступлении киевлян в Лиге Европы и переезде Георгия Бущана в Саудовскую Аравию.

"Я разделяю мнение руководства "Динамо", Шовковского, которые назвали выступление киевлян провалом. В течение турнира я не мог найти аргументов, препятствующих киевлянам набирать очки. "Динамо" – команда с именем и обязана была выступить лучше. Бороться за то, чтобы избежать последнего места – не для киевлян. Пожалуй, таков у нас уровень футбола. Слабо сыграли наши центральные защитники, хотя мне импонируют действия юного тезки – Михавко. Убежден, что его КПД был бы значительно выше, если бы рядом играл опытный стоппер. Именно проходной двор у своих ворот заставлял динамовцев играть с оглядкой на тыл”.

“Как болельщику было спокойнее, когда пост №1 защищал Бущан. С другой стороны у Нещерета появилась возможность проявить себя и стать основным. Я очень рад Бущану. Он верой и правдой служил киевлянам много лет и дождался шанса попробовать свои силы за границей. Я звонил по телефону Георгию, он всем доволен, в "Аль-Шабабе" на него рассчитывают, как на игрока стартового состава. При нынешнем положении владельцам украинских клубов все труднее сводить концы с концами и они вынуждены продавать своих лидеров, хотя это может негативно повлиять на выступление. Если киевляне уйдут от кадровых потерь, то своего уже не упустят. Хотя будет тяжело, потому что несколько позиций у них проблемные”, – отметил Михалик.

Тарас играл в "Динамо" с 2006 по 2013 год.