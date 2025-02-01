Кривошеенко - о матче Динамо с РФШ: Антураж был как на сборах. Практически пустой огромный стадион

Бывший полузащитник "Ворсклы" Иван Кривошеенко проанализировал победный матч "Динамо" в последнем туре основного этапа Лиги Европы против РФШ (1:0).

"Стартовый состав "Динамо"? Конечно, такое сочетание игроков, кто вышел в матче против РФШ, мы не видели, наверное, никогда. Если отсутствие Попова и Дубинчака не очень сказалось, то тройки атакующих полузащитников явно не хватало. Все же мы знаем, насколько креативны в атаке Бражко, Шапаренко и Буяльский. Эти ребята делают разницу на футбольном поле. Также я хочу сказать и об уходе голкипера Георгия Бущана. Он много лет играл в "Динамо", но теперь свой шанс получил Нещерет. Руслану уже 23 года, и он постоянно был в обойме команды. Опыт имеет значение: как в играх за "Динамо", так и в молодежной сборной Украины. Да, мы помним, что иногда Нещерет допускал ошибки, когда играл в основном составе, но это вполне нормально. Молодые голкиперы должны напропускать "свои" мячи, только тогда они смогут заматереть.

Неделю назад РФШ обыграл дома "Аякс". Да, там газон был не лучшего качества. В той игре "Аякс" переигрывал РФШ, но своих шансов не реализовал. По моему мнению, эта команда проповедует оборонительный футбол, играя низким блоком. Латвийский клуб рассчитывает лишь на стандарты. Мяч им вообще не нужен. Если сравнить РФШ с каким-то украинским клубом, то я назвал бы "Ингулец". И все же не могу не отметить работу главного тренера команды Виктора Мороза.

Антураж этого поединка был как на сборах. Практически пустой огромный стадион, ведь без зрителей футбол не интересен. Игрокам нужен адреналин, а берут его от болельщиков. И газон на этом стадионе был ужасным. На днях президент "Динамо" Игорь Суркис сказал, что выбор Гамбурга как места проведения домашних игр в еврокубках был ошибкой. Но уже имеем то, что имеем. Понятно, что шансы на выход в плей-офф раунда динамовцы потеряли давно. Однако все хотели одержать первую победу в основном раунде. Знаю, что четыре года "Динамо" не побеждало в групповых турнирах еврокубков. Последняя победа датирована 2020-м годом, когда дома динамовцы обыграли "Ференцварош". Поэтому понятно и переживания, и волнение за результат встречи. Первый тайм прошел при игровом преимуществе нашей команды, но в третьей зоне не было агрессии, и практически отсутствовали удары в створ ворот кипера РФШ. Да, был красивый гол Ваната, но там арбитр зафиксировал офсайд.

Вторую половину матча игроки "Динамо" провели значительно лучше. Очевидно, Александр Шовковский пообщался со своими подопечными на повышенных тонах. Во втором тайме наши футболисты постоянно атаковали, нагнетали ситуацию. Здесь могу отметить молодых исполнителей - Рубчинского и Михайленко. Первый набегал огромный километраж, да и в голе поучаствовал. А второй - умело действовал во время перехватов, начинал атаки "Динамо".

В моменте с голом Пихаленка был отскок от соперника, и Александр классно пробил в угол ворот. Но в начале атаки была фирменная комбинация "Динамо" - фланговая атака, которую начал Тымчик. Затем партнеры ее продолжили, а дальше мастерски завершил Пихаленок. Соглашусь, что везение в этом моменте было на стороне украинской команды.

Шла ли игра до забитого мяча? Можно и так сказать. Еще раз отмечу некачественный газон, на котором было трудно создавать. Было понятно с начала встречи, что много голов здесь не стоит ждать.

Все понимают, что этот еврокубковый сезон для динамовцев получился провальным. Это и признают сами футболисты. А это уже хорошо. Победы всегда помогают любой команде. Психологически всегда трудно подниматься после многих поражений. Но в январе "Динамо" набрало 4 очка, хотя понятно, что для лидера этого сезона в УПЛ в приоритете чемпионат.

Как мне игры наших грандов в январе? Это необычно, ведь наши команды на сборах в это время, а соперники в основном в хорошем игровом тонусе, имея игровую практику. Большой плюс вижу в логистике. И "Шахтер", и "Динамо" летели чартерами из Анталии, что позволило быстро добираться до матчей. В целом неплохо наши клубы сыграли в январе».