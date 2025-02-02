Мизин: Даже если для Динамо в приоритете УПЛ, они должны были набрать больше пунктов в ЛЕ

Бывший игрок национальной сборной Украины и "Динамо" Сергей Мизин оценил выступление подопечных Шовковского в общем этапе Лиги Европы по футболу.

“Одна победа и ничья на длительной дистанции – слишком скудное достижение для команды ранга “Динамо”. Самое досадное, что нельзя сетовать на отсутствие фарта или пристрастность арбитров. Вот почему без преувеличения киевляне наиграли на свое место.

Даже если учесть, что для динамовцев в приоритете выступление в УПЛ, где они лидируют, все равно они должны были набрать больше пунктов. Этого не произошло”.