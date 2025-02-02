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Мизин: Даже если для Динамо в приоритете УПЛ, они должны были набрать больше пунктов в ЛЕ

Лига Европы

Но реальность другая

Мизин: Даже если для Динамо в приоритете УПЛ, они должны были набрать больше пунктов в ЛЕ

Фото - Д. Руденко

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины и "Динамо" Сергей Мизин оценил выступление подопечных Шовковского в общем этапе Лиги Европы по футболу.

“Одна победа и ничья на длительной дистанции – слишком скудное достижение для команды ранга “Динамо”. Самое досадное, что нельзя сетовать на отсутствие фарта или пристрастность арбитров. Вот почему без преувеличения киевляне наиграли на свое место.

Даже если учесть, что для динамовцев в приоритете выступление в УПЛ, где они лидируют, все равно они должны были набрать больше пунктов. Этого не произошло”.

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“На мой взгляд, хуже ожидаемого выступила молодежь, с которой связывали большие надежды. Ей нужно брать пример с Ярмоленко, который всегда демонстрировал максимальную настроенность, а в матче с "Галатасараем", выйдя на замену, быстро оформил дубль и спас киевлян от поражения.

Мне не ясна пассивность киевлян на трансферном рынке, ведь им нужно усилить сразу несколько позиций. Желательно пригласить опытных мастеров. Иначе этого очкового запаса может не хватить для завоевания чемпионского титула. И тогда пренебрежение Лигой Европы окажется бесполезным”, – убежден бывший футболист.

"Динамо" завершило дебютный общий этап в турнире на 34-й позиции.

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Динамо (Киев) Сергей Мизин
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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