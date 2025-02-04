Защитник Динамо U-19: Попадание в заявку на игру ЛЕ стало хорошим опытом для меня

Защитник "Динамо" U-19 Владислав Захарченко рассказал о подготовке к матчу Юношеской Лиги УЕФА против итальянской "Аталанты" U-19, который состоится 11 февраля.

- Настроение отличное, готов играть. Сегодня потренировались, завтра последний спарринг перед игрой с "Аталантой" в Юношеской Лиге УЕФА. Надо проверять свои силы, насколько мы готовы.

- Если брать в процентах, насколько команда и ты лично готовы к первому официальному матчу в нынешнем году?

- Процентов на 95. Завтра добавим еще последний штрих - и будет стопроцентная готовность.

- В начале сбора был режим с двумя тренировками в день, сейчас уже работаете в однократном режиме. Насколько нравится такая интенсивность?

- Не могу говорить, нравится или нет. Все понимают, что это нужно, чтобы наши физические кондиции и тактические навыки были на должном уровне. Именно поэтому мы обязаны тренироваться дважды в день. Сейчас же нагрузки уменьшаются, чтобы было достаточно сил на предстоящую игру.

- На сегодняшней тренировке над чем конкретно работали больше всего?

- Сначала отрабатывали тактические моменты, после чего просто побили по воротам, чтобы немного сил потратить перед спаррингом и завтра выйти свежими на поле.

- Ты попал в заявку на матч Лиги Европы против РФШ. Какое главное отличие между пребыванием в первой и юношеской командах? Успел ли за это время почувствовать "взрослый" футбол?

- Конечно, это очень интересный и полезный опыт, все хотят попасть в первую команду, попробовать свои силы на фоне первой команды. Сразу заметно, что там все футболисты высокого уровня, профессионалы - поэтому, все очень понравилось.

- Какой главный урок вынес для себя?

- Нужно продолжать работать, чтобы закрепиться там уже навсегда, и показывать на поле то, что умеешь, - сказал Захарченко.