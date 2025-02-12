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Унион Сент Жилуа - Аякс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Унион Сент Жилуа - Аякс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Унион Сент Жилуа - Аякс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы стадионе "Короля Бодуэна" "Унион Сент Жилуа" примет "Аякс". Смогут ли хозяева поля огорчить именитых соперников?

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Стартовый свисток раздастся в 19:45, в четверг. Прямую трансляцию можно посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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