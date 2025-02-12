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Порту – Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Команда Артема Довбыка летит в Португалию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На стадии стыковых матчей Лиги Европы за место в 1/8 финала этого турнира встретятся "Порту" и "Рома". Первый матч команды сыграют в Португалии.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Трансляція матчу Порту - РомаСмотреть трансляцию
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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