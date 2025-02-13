Ференцварош - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Ференцварош " проведет домашний поединок против "Виктории" Пльзень в рамках первого матча плей-офф Лиги Европы-2024/25.

Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 6.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1/16 финала

13.02.2025

Будапешт, "Групама Арена"

"Ференцварош" 19:45 "Виктория" Пльзень

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6