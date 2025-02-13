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Ференцварош - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Ференцварош - Виктория: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Ференцварош - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ференцварош " проведет домашний поединок против "Виктории" Пльзень в рамках первого матча плей-офф Лиги Европы-2024/25.

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Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 6.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1/16 финала
13.02.2025
Будапешт, "Групама Арена"
"Ференцварош" 19:45 "Виктория" Пльзень
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6

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Трансляция матча Ференцварош - Виктория Пльзень
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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