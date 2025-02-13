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Ференцварош - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ференцварош - Виктория: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ференцварош " проведет домашний поединок против "Виктории" Пльзень в рамках первого матча плей-офф Лиги Европы-2024/25.
Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 6.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 1/16 финала
13.02.2025
Будапешт, "Групама Арена"
"Ференцварош" 19:45 "Виктория" Пльзень
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6
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