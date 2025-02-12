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Митьюлланн – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Митьюлланн - Реал Сосьедад: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На матч 1/16 финала Лиги Европы в гости к "Митьюлланну" полетит "Реал Сосьедад". Команды заняли 13-е и 20-е места соответственно в основном этапе Лиги Европы и теперь вынуждены в дополнительных матчах бороться за путевку в 1/8 финала турнира.
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Поединок 1/16 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Митьюлланн" - "Реал Сосьедад" состоится в четверг, 13 февраля 2025 года, в 19:45 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-4.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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