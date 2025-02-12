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Фенербахче - Андерлехт: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Кто вырвет победу?

Фенербахче - Андерлехт: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: twitter.com/rscanderlecht/Автор - невідомий

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Проиграв четыре из шести последних первых матчей в еврокубках, Моуринью надеется использовать свой опыт, чтобы вернуть себе лидерство и вывести команду в следующий раунд Лиги Европы.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 13 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала
13.02.2025. Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Фенербахче, Турция)
Главный арбитр: Никола Дабанович

Фенербахче - Андерлехт. 19:45

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Трансляция: Фенербахче - Андерлехт
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Если вы не можете посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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