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Фенербахче - Андерлехт: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Кто вырвет победу?
Фото: twitter.com/rscanderlecht/Автор - невідомий
Проиграв четыре из шести последних первых матчей в еврокубках, Моуринью надеется использовать свой опыт, чтобы вернуть себе лидерство и вывести команду в следующий раунд Лиги Европы.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 13 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
13.02.2025. Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Фенербахче, Турция)
Главный арбитр: Никола Дабанович
Фенербахче - Андерлехт. 19:45
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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