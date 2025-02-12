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Викингур - Панатинаикос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Викингур - Панатинаикос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Одна из главных сенсаций основного этапа "Викингур" примут дома именитый "Панатинаикос". Сможет ли исландский клуб доставить проблемы фавориту?
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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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