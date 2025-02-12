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Викингур - Панатинаикос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига Европы
Обновлено

Викингур - Панатинаикос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Викингур - Панатинаикос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Одна из главных сенсаций основного этапа "Викингур" примут дома именитый "Панатинаикос". Сможет ли исландский клуб доставить проблемы фавориту?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.

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Трансляція матчу Вікінгур - Панатінаїкос
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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