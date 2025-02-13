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АЗ - Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
АЗ - Галатасарай: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский АЗ Алкмар проведет домашний поединок против турецкого "Галатасарая" в рамках плей-офф Лиги Европы-2024/25.
Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 1/16 финала
13.02.2025
Алкмар, "АФАС"
АЗ Алкмар 22:00 "Галатасарай"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
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