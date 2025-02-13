АЗ - Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Нидерландский АЗ Алкмар проведет домашний поединок против турецкого "Галатасарая" в рамках плей-офф Лиги Европы-2024/25.

Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.

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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1/16 финала

13.02.2025

Алкмар, "АФАС"

АЗ Алкмар 22:00 "Галатасарай"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2