Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПАОК - ФКСБ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
ПАОК - ФКСБ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В одном из стыковых матчей Лиги Европы между собой сыграют греческий "ПАОК" и бухарестский "ФКСБ".
Действующие чемпионы Греции заняли 22-е место в общей турнирной таблице, сумев прорваться в плей-офф еврокубка, а для "ФКСБ" существовала надежда на выход в 1/8 финала Лиги Европы, если бы не поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:2) в последнем туре и 11-е итоговое место на этапе лиги с 14 очками. Кто из них окажется сильнее в этом противостоянии?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 5.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Холанд обогнал двух легенд в списке лучших бомбардиров ЛЧ - один из них украинец
- "Где твой Золотой мяч?": болельщики Манчестер Сити – Винисиусу. Бразилец ответил
- Победа Реала над Ман Сити, возвращение Коваленко, поражения Динамо и Шахтера U-19. Главные новости за 11 февраля
- Унион Сент Жилуа - Аякс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены