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Ференцварош - Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Ровная пара

Ференцварош - Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 1/16 финала Лиги Европы состоится противостояние венгерского "Ференцвароша" и чешской "Виктории Пльзень". Обе команды завершили Этап Лиги в середине таблицы. Более того - заработали одинаковое количество очков (по 12).

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Первая игра пройдет в Будапеште. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

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Трансляція матчу Ференцварош - Вікторія Пльзень
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Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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