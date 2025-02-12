Ференцварош - Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В 1/16 финала Лиги Европы состоится противостояние венгерского "Ференцвароша" и чешской "Виктории Пльзень". Обе команды завершили Этап Лиги в середине таблицы. Более того - заработали одинаковое количество очков (по 12).

Первая игра пройдет в Будапеште. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ференцварош - Вікторія Пльзень Смотреть трансляцию

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