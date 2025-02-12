Форвард Порту: Мы обязаны побеждать и бороться за каждый титул

Нападающий "Порту" Саму Омородион рассказал, что клуб имеет амбициозные цели на этот сезон и готов бороться за каждый трофей.

"Порту" обязан побеждать и бороться за каждый титул. Главной целью было пройти этап лиги, быть среди лучших и бороться за титул. Это будет тяжелая игра против "Ромы", как для нас, так и для них. Мы великий клуб, и мы должны отдать все силы, чтобы победить итальянскую команду", - сказал Саму.

Добавим, что матч "Порту" - "Рома" в рамках Лиги Европы состоится завтра в 22:00 по киевскому времени.