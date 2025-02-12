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Твенте - Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Твенте - Буде-Глимт: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
фото из соцсетей
"Твенте" примет дома "Буде-Глимт" в первом матче противостояния в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Нидерландский клуб финишировал в основном этапе на 23-м месте, норвежский - на 9-м.
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Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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