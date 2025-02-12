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АЗ - Галатасарай: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

АЗ - Галатасарай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ ЛЕ на UA-Футбол

АЗ - Галатасарай: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сбалансированная командная игра в обороне против в определенном смысле пижонской звездности. Речь идет об одном из центральных поединков стадии 1/16 плей-офф второго по рангу еврокубка. В частности, о встрече "фермеров" бельгийского наставника Мартена Мартенса и "львов" турецкого коуча Окана Бурука.

До этого, нидерландская и турецкая команды провели между собой лишь одну официальную встречу - как раз в рамках обновленного формата группового этапа этой Лиги Европы. Тогда, в ноябре коллективы разошлись миром - 1:1.

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Первый поединок стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 АЗ - "Галатасарай" состоится в четверг, 13-го февраля 2025-го года, в 22:00. Встреча пройдет в нидерландском Алкмааре, на стадионе АФАС.

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Аякс - Галатасарай
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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