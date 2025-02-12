АЗ - Галатасарай: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Сбалансированная командная игра в обороне против в определенном смысле пижонской звездности. Речь идет об одном из центральных поединков стадии 1/16 плей-офф второго по рангу еврокубка. В частности, о встрече "фермеров" бельгийского наставника Мартена Мартенса и "львов" турецкого коуча Окана Бурука.

До этого, нидерландская и турецкая команды провели между собой лишь одну официальную встречу - как раз в рамках обновленного формата группового этапа этой Лиги Европы. Тогда, в ноябре коллективы разошлись миром - 1:1.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый поединок стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 АЗ - "Галатасарай" состоится в четверг, 13-го февраля 2025-го года, в 22:00 . Встреча пройдет в нидерландском Алкмааре, на стадионе АФАС.

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Аякс - Галатасарай Смотреть трансляцию