Твенте - Буде-Глимт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Обе команды дошли до текущей стадии совершенно по-разному. "Буде-Глимт" не попал в топ-8 лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных, в то время как "Твенте" еле заскочил в последний вагон поезда.

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"Твенте" – "Буде-Глимт" 22:00

Лига Европы. 1/16 финала.

13 февраля. Энсхеде. "Гролс Весте"

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Видеотрансляция: Megogo 7