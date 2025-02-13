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Твенте - Буде-Глимт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Твенте - Буде-Глимт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Твенте - Буде-Глимт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды дошли до текущей стадии совершенно по-разному. "Буде-Глимт" не попал в топ-8 лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных, в то время как "Твенте" еле заскочил в последний вагон поезда.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

"Твенте" – "Буде-Глимт" 22:00

Лига Европы. 1/16 финала.

13 февраля. Энсхеде. "Гролс Весте"

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Видеотрансляция: Megogo 7

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Трансляція матчу Твенте - Буде-Глімт
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