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Твенте - Буде-Глимт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Твенте - Буде-Глимт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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Обе команды дошли до текущей стадии совершенно по-разному. "Буде-Глимт" не попал в топ-8 лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных, в то время как "Твенте" еле заскочил в последний вагон поезда.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
"Твенте" – "Буде-Глимт" 22:00
Лига Европы. 1/16 финала.
13 февраля. Энсхеде. "Гролс Весте"
Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)
Видеотрансляция: Megogo 7
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