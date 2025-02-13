Порту - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

На стадии стыковых матчей Лиги Европы за место в 1/8 финала этого турнира встретятся "Порту" и "Рома". Первый матч команды сыграют в Португалии.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Порту - Рома Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.