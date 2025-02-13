  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Юнион Сент-Жиллуаз - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юнион Сент-Жиллуаз - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Юнион Сент-Жиллуаз - Аякс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Юнион Сент-Жиллуаз - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Юнион Сент-Жиллуаз" сыграет против "Аякса" в рамках первого матча плей-офф Лиги Европы-2024/25.

Favbet
2.50
3.30
2.97
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 5.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1/16 финала
13.02.2025
Брюссель, "Стадион короля Бодуэна"
"Юнион Сент-Жиллуаз" 19:45 "Аякс"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Юнион Сент-Жиллуаз - Аякс
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Фенербахче – Андерлехт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Порту - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Твенте - Буде-Глимт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Аякс (Амстердам) Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости