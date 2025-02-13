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Юнион Сент-Жиллуаз - Аякс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Юнион Сент-Жиллуаз - Аякс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Юнион Сент-Жиллуаз" сыграет против "Аякса" в рамках первого матча плей-офф Лиги Европы-2024/25.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 5.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 1/16 финала
13.02.2025
Брюссель, "Стадион короля Бодуэна"
"Юнион Сент-Жиллуаз" 19:45 "Аякс"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5
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