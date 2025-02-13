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Мидтьюлланн – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Мидтьюлланн – Реал Сосьедад: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Мидтьюлланн – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

На матч 1/16 финала Лиги Европы в гости к "Мидтьюлланну" полетит "Реал Сосьедад". Команды заняли 13-е и 20-е места соответственно в основном этапе Лиги Европы и теперь вынуждены в дополнительных матчах бороться за путевку в 1/8 финала турнира.

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Поединок 1/16 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Мидтьюлланн" - "Реал Сосьедад" состоится в четверг, 13 февраля 2025 года, в 19:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-4.

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Трансляція матчу Мідтьюлланн - Реал Сосьєдад
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