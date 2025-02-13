Фенербахче – Андерлехт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Проиграв четыре из шести последних первых матчей в еврокубках, Моуринью надеется использовать свой опыт, чтобы вернуть себе лидерство и вывести команду в следующий раунд Лиги Европы.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13 февраля.

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Лига Европы. 1/16 финала

13 февраля 2025. Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Фенербахче, Турция)

Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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