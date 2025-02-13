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Фенербахче – Андерлехт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Проиграв четыре из шести последних первых матчей в еврокубках, Моуринью надеется использовать свой опыт, чтобы вернуть себе лидерство и вывести команду в следующий раунд Лиги Европы.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13 февраля.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2
Лига Европы. 1/16 финала
13 февраля 2025. Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Фенербахче, Турция)
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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