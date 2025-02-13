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ПАОК - ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

ПАОК - ФКСБ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

ПАОК - ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В одном из стыковых матчей Лиги Европы между собой сыграют греческий "ПАОК" и бухарестский "ФКСБ".

Действующие чемпионы Греции заняли 22-е место в общей турнирной таблице, сумев прорваться в плей-офф еврокубка, а для "ФКСБ" существовала надежда на выход в 1/8 финала Лиги Европы, если бы не поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:2) в последнем туре и 11-е итоговое место на этапе лиги с 14 очками. Кто из них окажется сильнее в этом противостоянии?

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 5.

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Трансляція матчу "ПАОК" - "ФКСБ"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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