ПАОК - ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В одном из стыковых матчей Лиги Европы между собой сыграют греческий "ПАОК" и бухарестский "ФКСБ".

Действующие чемпионы Греции заняли 22-е место в общей турнирной таблице, сумев прорваться в плей-офф еврокубка, а для "ФКСБ" существовала надежда на выход в 1/8 финала Лиги Европы, если бы не поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:2) в последнем туре и 11-е итоговое место на этапе лиги с 14 очками. Кто из них окажется сильнее в этом противостоянии?

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 5.

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