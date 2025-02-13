ЛЕ. Юнион Сент-Жиллуа – Аякс 0:2. Шикарный гол 16-летнего Мокио

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Юнион Сент-Жиллуа" принимал "Аякс". Перед игрой букмекеры считали фаворитами хозяев поля.

У гостей произошли существенные изменения в стартовом составе, если сравнивать с предыдущим матчем Эредивизи. Сегодня с первых минут вышло сразу шесть новых игроков. К примеру, в запасе остались Бробби, Тейлор, Траоре, Шутало. Такими решениями 35-летний тренер Фариоли дал понять, что для "Аякса" на этом этапе Лига Европы не в приоритете.

Хозяева поля очень активно начали игру и уже на второй минуте могли открывать счет, но удар Ивановича парировал Пасвер. Следует отметить очень низкий уровень газона. Безусловно, это создавало существенные проблемы для команд.

Гости ответили своим моментом, но защитник бельгийской команды сумел выбить мяч буквально с линии ворот после удара Бергейса. Очень повезло в этом эпизоде ​​"Юниону". Стоит отметить пассивную игру футболистов "Аякса", которые не прессинговали соперников. На 22-й минуте бельгийцы отправили мяч в сетку, но у Дэвида было зафиксировано положение вне игры.

В компенсированное время Эль Хадж отправил мяч в угол, но второй раз в матче Дэвид оказался вне игры. Со счетом 0:0 команды ушли на перерыв.Футбол не зрелищный, но на что можно было надеяться на таком огороде?

Сразу после перерыва гости прибавили в активности, но конструктива в заключительной трети поля не хватало. Бельгийцы также при первой возможности выбегали в атаку. 6:5 – таково было общее количество ударов, нанесенных обеими командами по состоянию на 55 минуту. На 59-й минуте контратака помогла нидерландцам забить. После передачи Эдвардсена под дальнюю стойку искусно пробил Расмуссен – 0:1. После гола продолжили контролировать мяч гости, а вот бельгийцы не могли найти свою игру.

На 71-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После розыгрыша углового шикарным ударом из-за пределов штрафной отличился 16-летний Мокио. Это было невероятно! В итоге, первое противостояние между этими командами завершилось победой "Аякса" – 2:0.

Лига Европы. 1/16 финала

"Юнион Сент-Жиллуа" - "Аякс" 0:2

Голы: Расмуссен (59), Мокио (71)

"Юнион Сент-Жиллуа": Морис – Лейсен, Берджесс, Макаллистер, Халайли – Садики, Ванхутте, Эль Хадж (Фусейни, 63) – Ньянг, Дэвид (Родригес, 63), Иванович

"Аякс": Пасвер – Роза (Гааи, 73), Ругани (Шутало, 46), Баас, Хато – Классен, Мокио, Фиц-Джим (Тейлор, 73) – Бергейс (Годтс, 82), Расмуссен (Траоре, 82), Эдвардсен