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ЛЕ. Юнион Сент-Жиллуа – Аякс 0:2. Шикарный гол 16-летнего Мокио

Лига Европы

Футбол на ужасном газоне

ЛЕ. Юнион Сент-Жиллуа – Аякс 0:2. Шикарный гол 16-летнего Мокио

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Юнион Сент-Жиллуа" принимал "Аякс". Перед игрой букмекеры считали фаворитами хозяев поля.

У гостей произошли существенные изменения в стартовом составе, если сравнивать с предыдущим матчем Эредивизи. Сегодня с первых минут вышло сразу шесть новых игроков. К примеру, в запасе остались Бробби, Тейлор, Траоре, Шутало. Такими решениями 35-летний тренер Фариоли дал понять, что для "Аякса" на этом этапе Лига Европы не в приоритете.

Хозяева поля очень активно начали игру и уже на второй минуте могли открывать счет, но удар Ивановича парировал Пасвер. Следует отметить очень низкий уровень газона. Безусловно, это создавало существенные проблемы для команд.

ЛЕ. Юнион Сент-Жиллуа – Аякс 0:2. Шикарный гол 16-летнего Мокио - изображение 1

Гости ответили своим моментом, но защитник бельгийской команды сумел выбить мяч буквально с линии ворот после удара Бергейса. Очень повезло в этом эпизоде ​​"Юниону". Стоит отметить пассивную игру футболистов "Аякса", которые не прессинговали соперников. На 22-й минуте бельгийцы отправили мяч в сетку, но у Дэвида было зафиксировано положение вне игры.

В компенсированное время Эль Хадж отправил мяч в угол, но второй раз в матче Дэвид оказался вне игры. Со счетом 0:0 команды ушли на перерыв.Футбол не зрелищный, но на что можно было надеяться на таком огороде?

Сразу после перерыва гости прибавили в активности, но конструктива в заключительной трети поля не хватало. Бельгийцы также при первой возможности выбегали в атаку. 6:5 – таково было общее количество ударов, нанесенных обеими командами по состоянию на 55 минуту. На 59-й минуте контратака помогла нидерландцам забить. После передачи Эдвардсена под дальнюю стойку искусно пробил Расмуссен – 0:1. После гола продолжили контролировать мяч гости, а вот бельгийцы не могли найти свою игру.

На 71-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После розыгрыша углового шикарным ударом из-за пределов штрафной отличился 16-летний Мокио. Это было невероятно! В итоге, первое противостояние между этими командами завершилось победой "Аякса" – 2:0.

Лига Европы. 1/16 финала

"Юнион Сент-Жиллуа" - "Аякс" 0:2

Голы: Расмуссен (59), Мокио (71)

"Юнион Сент-Жиллуа": Морис – Лейсен, Берджесс, Макаллистер, Халайли – Садики, Ванхутте, Эль Хадж (Фусейни, 63) – Ньянг, Дэвид (Родригес, 63), Иванович

"Аякс": Пасвер – Роза (Гааи, 73), Ругани (Шутало, 46), Баас, Хато – Классен, Мокио, Фиц-Джим (Тейлор, 73) – Бергейс (Годтс, 82), Расмуссен (Траоре, 82), Эдвардсен

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