ЛЕ. Фенербахче - Андерлехт 3:0. Опыт Моуринью взял своё

Лига Европы. 1/16 финала

13 февраля 2025 года

Фенербахче - Андерлехт, 3:0

Голы: Душан Тадич 11, Эдин Джеко 43, Юссеф Эн-Несири 57

Со свистка турецкая и бельгийская команды не стали присматриваться друг к другу, а сразу начали атаковать ворота соперников. Благодаря такому подходу "Фенербахче" открыл счет на десятой минуте - на дальней штанге полузащитник Душан Тадич избежал офсайда и в борьбе с защитником "Андерлехта" ударом головой отправил мяч в сетку.

Бельгийская команда имела несколько моментов, чтобы сравнять счет. Сначала Уэрта пошел по флангу мимо двух защитников, но Осаи-Самуэль в подкате выбил мяч на угловой. Позже Лукас Хей пробил головой в дальний угол, но голкипер "Фенербахче" отразил удар. Однако забить еще один гол в первом тайме удалось лишь команде Жозе Моуринью. Тадич отдал в центр на Джеко. Первый удар боснийца заблокировал защитник, но уже на добивании Джеко смог оформить гол.

Второй тайм начался с замены у "Фенербахче" - на поле вышел Мерт Мюлдюр. Турецкая команда продолжала прессинговать, но "Андерлехт" справлялся с этим давлением. Однако на 50-й минуте защита бельгийской команды провалилась. Игрок "Фенербахче" пробежал из центра поля и выполнил подачу в центр штрафной площадки, где из-за спин защитников "Андерлехта" выскочил Эн-Несири и ударом головой отправил мяч точно в ближний нижний угол ворот.

После этого произошли замены - "Фенербахче" сменил всех своих авторов голов, а бельгийская команда также освежила состав. Однако это не помогло им забить хотя бы один гол. Подопечные Жозе Моуринью сделали весомую заявку на выход в следующий раунд.

Тренер: Жозе Моуринью.

"Фенербахче": Ирфан Джан Эгрибайят, Брайт Осайи-Самуэль (Мерт Мюлдюр), Милан Шкриньяр, Юсуф Акчичек, Филип Костич, Себастьян Шиманьски, Фред Сантос, Софьян Амрабат, Душан Тадич (Мерт Хакан Яндаш), Юссеф Эн-Несири (Дженк Тосун), Эдин Джеко (Талиска).

Тренер: Давид Хюберт.

"Андерлехт": Колин Коосеманс, Киллиан Сарделла, Лукас Хэй, Адриэлсон, Людвиг Аугустинссон, Тристан Дегреф (Нильсон Ангуло), Леандер Дендонкер, Тео Леони, Сесар Уэрта (Сэмьюэл Эдози), Луис Васкес (Каспер Дольберг), Марио Струйкенс (Торган Азар).

Предупреждения: Брайт Осайи-Самуэль 29, Софьян Амрабат 45 - Сесар Уэрта 8