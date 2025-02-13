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ЛЕ. Фенербахче - Андерлехт 3:0. Опыт Моуринью взял своё
Неудачный день Коосеманса
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы. 1/16 финала
13 февраля 2025 года
Фенербахче - Андерлехт, 3:0
Голы: Душан Тадич 11, Эдин Джеко 43, Юссеф Эн-Несири 57
Со свистка турецкая и бельгийская команды не стали присматриваться друг к другу, а сразу начали атаковать ворота соперников. Благодаря такому подходу "Фенербахче" открыл счет на десятой минуте - на дальней штанге полузащитник Душан Тадич избежал офсайда и в борьбе с защитником "Андерлехта" ударом головой отправил мяч в сетку.
Бельгийская команда имела несколько моментов, чтобы сравнять счет. Сначала Уэрта пошел по флангу мимо двух защитников, но Осаи-Самуэль в подкате выбил мяч на угловой. Позже Лукас Хей пробил головой в дальний угол, но голкипер "Фенербахче" отразил удар. Однако забить еще один гол в первом тайме удалось лишь команде Жозе Моуринью. Тадич отдал в центр на Джеко. Первый удар боснийца заблокировал защитник, но уже на добивании Джеко смог оформить гол.
Второй тайм начался с замены у "Фенербахче" - на поле вышел Мерт Мюлдюр. Турецкая команда продолжала прессинговать, но "Андерлехт" справлялся с этим давлением. Однако на 50-й минуте защита бельгийской команды провалилась. Игрок "Фенербахче" пробежал из центра поля и выполнил подачу в центр штрафной площадки, где из-за спин защитников "Андерлехта" выскочил Эн-Несири и ударом головой отправил мяч точно в ближний нижний угол ворот.
После этого произошли замены - "Фенербахче" сменил всех своих авторов голов, а бельгийская команда также освежила состав. Однако это не помогло им забить хотя бы один гол. Подопечные Жозе Моуринью сделали весомую заявку на выход в следующий раунд.
Тренер: Жозе Моуринью.
"Фенербахче": Ирфан Джан Эгрибайят, Брайт Осайи-Самуэль (Мерт Мюлдюр), Милан Шкриньяр, Юсуф Акчичек, Филип Костич, Себастьян Шиманьски, Фред Сантос, Софьян Амрабат, Душан Тадич (Мерт Хакан Яндаш), Юссеф Эн-Несири (Дженк Тосун), Эдин Джеко (Талиска).
Тренер: Давид Хюберт.
"Андерлехт": Колин Коосеманс, Киллиан Сарделла, Лукас Хэй, Адриэлсон, Людвиг Аугустинссон, Тристан Дегреф (Нильсон Ангуло), Леандер Дендонкер, Тео Леони, Сесар Уэрта (Сэмьюэл Эдози), Луис Васкес (Каспер Дольберг), Марио Струйкенс (Торган Азар).
Предупреждения: Брайт Осайи-Самуэль 29, Софьян Амрабат 45 - Сесар Уэрта 8
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