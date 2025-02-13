ЛЕ. Ференцварош - Виктория Пльзень 1:0. Обидчики Динамо выдали бой

Лига Европы. 1/16 финала

13.02.2025. Группама Арена (Будапешт)

Главный арбитр: Гиорги Круашвили (Грузия)

"Ференцварош" - "Виктория Пльзень“ 1:0

"Ференцварош": Гроф, Макрецкис, Гартенманн, Сиссе, Рауль Густаво, Захариассен (Бен Ромдан 59), Роман, Абу Фани (Ромменс 80), Салданья (Траоре 64), Чивич, Варга

"Виктория Пльзень": Едличка, Две, Маркович, Емелка, Гавел (Мемич 56), Черв, Калвах (Паньйос 76), Шульц, Каду (Доски 76), Выдра (Дуросинми 66), Аду

Предупреждения: Варга 89 - Коубек 88

Гол: Абу Фани 23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В этом матче сошлись команды, с которыми встречалось киевское "Динамо" на Этапе Лиги. Результаты вспоминать не хочется... Собственно, поэтому и венгры и чехи вышли в 1/16, а украинцы нет.

"Ференцварош", традиционно для себя в домашних играх, играл упорно и с огромной нацеленностью на ворота соперника. Казалось, что команда уже уступает в счете в несколько мячей и нужно отыгрываться.

В первой части тайма выделяем 2 хороших момента хозяев. Один из ударов головой в красивейшем прыжке вытащил Едличка. Летело под перекладину. Позже голкипер засек еще и удар Абу Фани в ближний угол.

Но на 23-й минуте помочь голу уже не удалось. Защитники "Виктории" оставили самого Абу Фани, и когда к нему доставили мяч, он почти без раздумий нанес удар. С помощью рикошета кожаный оказался в воротах. Это первый гол для израильтянина в 9-ти матчах Лиги Европы текущего сезона.

Лучшую возможность чтобы сравнять счет чехи имели на 38-й минуте. Две выиграл верховую борьбу во время углового, сумев головой перевести мяч в центральную зону ворот. Голкипер сложился, среагировал, и сохранил свои владения на замке.

Довольно неплохо стрелял ударом головой Густаво из "Ференцвароша". Ему немного не хватило. Кожаный пролетел рядом с левой штангой.

Во втором тайме "Виктория" забрала к себе инициативу. Хозяева, похоже, ожидали этого. Они хорошо выстроились в обороне, и играли теперь именно от нее.

С созданием моментов у чехов были проблемы. Речь именно об опасных, стоящих возможностях. Даже не припомнишь такого. Разве что удар Черва под перекладину, с которым справился Гроф. Ну и добивание Две на последних секундах матча во время завершающей атаки. Болельщики точно на несколько секунд замолчали.

Все остальное время - это постоянная борьба, отборы, отбивания и т.д. Плюс миллион неточных передач, неудачных действий, неточных ударов...

Венгры выполнили свой план: сумели забить, а затем удачно отзащищались. Как вознаграждение - преимущество в 1 мяч перед очной встречей. В Пльзене через неделю точно просто не будет. Естественно, всё решится именно там.