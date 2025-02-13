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ЛЕ. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2. Баски выстояли в Дании

Лига Европы

"Реал Сосьедад" в напряженной борьбе обыграл "Мидтьюлланн"

ЛЕ. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2. Баски выстояли в Дании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

1/16 финала Лиги Европы
Гернинг. "MCH Арена"
"Мидтьюлланн" - "Реал Сосьедад" 1:2
Голы: Букса, 38 – Мендес, 11, Кубо, 32

"Мидтьюлланн": Лессль - Паулинью (Йенсен, 77), Бех Серенсен, Диао, Андерссон - Серенсен (Бисков, 81), Дани Силва (Браво, 46), Кастильо (Франсулино, 66) - Шимшир (Гогорза, 6), Шимшир (Гогорза, 66).

"Реал Сосьедад": Марреро – Арамбуру, Пачеко (Агерд, 46), Элустондо, Бальда (Х. Лопес, 24) – Мендес, Оласагасти (Субименди, 46), Кубо – Барренечеа (С. Гомес, 46), Оскарссон (Оярсабаль, 73), Марин.

Предупреждения: Букса, 25, Шимшир, 52, Кастильо, 58 – Бальда, 2, Мендес, 61.

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