ЛК. Целе – АПОЭЛ 2:2. Напряженная битва в Словении: команды не выявили сильнейшего

Все готово к началу нашего поединка между "Целе" и "АПОЭЛем". Хотелось бы сделать акцент на расстановках, так как есть некие изменения у хозяев стадиона. "Целе" все-таки решил отойти от привычных 4-1-4-1, которые они используют в домашнем чемпионате и сыграть в атакующие 4-3-3. Что касается гостей, то тут без изменений. "АПОЭЛ" в привычной для себя манере сыграет в пять защитников, которые конечно же в атаке будут превращаться в 3 центральных, а фланговые будут помогать центральной линии.

За первые 15 минут мы увидели только один удар со стороны обеих команд. И он оказался результативным. Уже на второй минуте хозяева поля открыли счет. Сеслар отдал длинную передачу на ход партнеру, который оказался быстрее защитников соперника. Кучис опередил оппонентов и сильным ударом отправил мяч прямо между ног Белеце. Голкипер "АПОЭЛа" допустил оплошность и не успел должным образом среагировать на удар молодого нападающего сборной Литвы.

А вот 33-я минута нас порадовала еще одним забитым голом, но уже со стороны гостей. Абанья точным ударом сравнял счет. Все начиналось без особых перспектив, так как контратака была упущена и "АПОЭЛ" вел позиционную атаку. С помощью одного пасса оборона была обрезана и Дражич следующей передачей вывел партнера на убойную позицию. Игроки "Целе" апеллировали к арбитру с просьбой посмотреть видеоповтор на предмет офсайда, но после просмотра решение арбитра не изменилось, 1:1 на табло.

На 57-й минуте мы увидели переломный момент матча. Благодаря напору хозяев в одной из атак центральный защитник "АПОЭЛа" совершил фол в штрафной площади. Двали не успевал догнать оппонента и вынужден был потянуть его за футболку, тем самым получил желтую карточку и арбитр указал на точку. Кучис уверенно пробил в правый от голкипера угол, но Белец угадал направления удара и отбил мяч. Нападающий "Целе" не расстерялся и оказался первый на мяче. Со второй попытки у него получилось забить и вывести свою команду вперед снова.

Недолго радовались хозяева, ведь уже на 70-й минуте мы увидели домашнюю заготовку от "АПОЭЛа". Классическое исполнение углового от Техеры, который точной передачей нашел партнера по команде. Лайфис выпрыгнул выше всех в штрафной площади и отправил мяч в дальний угол ворот. Защитник гостей не оставил шансов голкиперу и забил свой третий гол в восьми поединках.

Остаток матча прошел под давлением "Целе". Хозяева получили численное преимущество на 73-й минуте после того, как защитник "АПОЭЛа" получил вторую желтую карту и был удален с поля. К слову, именно первый "горчичник" Двали привел к пенальти. Несмотря на большое количество попыток со стороны хозяев поля счет так и остался равным. Перед выездным ответным матчем "Целе" сумели забрать результативную ничью.

Лига конференций, 1/16 финала

Стадион: "Здежеле" (Целе)

Главный судья: Балакин Н. (Украина)

"Целе" — "АПОЭЛ" 2:2

Гол: Кучис (2, 59) — Абанья (33) Лайфис (70)

"Целе": 4-3-3: Силва – Хуанхо, Бейгер, Неманич, Карничник – Квесич, Светлин, Забуковник – Шобе, Кучис, Сеслар.

"АПОЭЛ": 5-3-2: Белец – Квинтилья, Лайфис, Двали, Сушич, Чебак – Техера, Галанопулос, Абанья – Донис, Дражич.

Предупреждения: Забуковник (44) — Чебак (13), Маркиньос (42), Лайфис (43), Двали (57,73 красная карта)