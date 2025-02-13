ЛЕ. ПАОК - ФКСБ 1:2. Команда Развана Луческу упустила победу, играя вдесятером во втором тайме

Греческий "ПАОК" на своем поле уже второй раз в этом сезоне Лиги Европы встретился с румынским "ФКСБ". В прошлом матче, который состоялся между ними на этапе лиги, команда Развана Луческу уступила с минимальным счетом — 0:1, поэтому в этот вечер они стремились взять реванш, заручившись поддержкой местных болельщиков на трибунах "Тумбы".

С первых минут "ПАОК" играл в агрессивный и очень жесткий футбол. Такое поведение, в том числе, было направлено на Даниэля Бирлиджа, автора единственного гола в прошлом противостоянии. Интенсивность возрастала с каждой минутой, но главный арбитр позволял командам играть в таком стиле. На 8-й минуте Яннис Константелиас забил прекрасный гол с очень острого угла после великолепного индивидуального прохода в штрафной площадке соперника, но все же это взятие ворот не было засчитано из-за того, что мяч вышел за пределы поля. "ПАОК" контролировал игру в первые 20 минут поединка, но не мог пройти хорошо организованную защиту "ФКСБ". На 21-й минуте "орлы" открыли счет. Настоящая опасность пришла с правого фланга. Димитриос Пелкас отдал точную передачу в направлении одиннадцати метров, где на нее откликнулся Мбвана Саматта, удачно отправив мяч в сетку ворот. Это был единственный удар по воротам от хозяев в первой половине матча. Похожий момент через несколько минут был и у румынской команды, но на левом фланге. Дело до удара не дошло, хотя после пропущенного гола румыны начали действовать агрессивнее и намного активнее, чем "ПАОК".

На 34-й минуте мяч уже в третий раз побывал в сетке ворот румынского клуба, но второй раз гол был не засчитан, боковой судья на этот раз зафиксировал офсайд. Во время стремительного контрвыпада сразу трое игроков "ПАОКа" во главе с Тайсоном выходили на ворота, но использовать количественное преимущество в этом эпизоде им не удалось. В конце концов "черно-белые" отдали мяч гостям. В конце первого тайма для команды Развана Луческу все пошло не по плану. Сначала им пришлось сделать вынужденную замену, поскольку Яннис Михайлидис получил серьезную травму во время столкновения со своим партнером по команде. А на последних секундах первой половины матча Тайсон подвел свою команду, заработав совершенно ненужную вторую желтую за споры с арбитром. Бывший атакующий хавбек донецкого "Шахтера" ушел с поля под свист трибун, который был направлен не в адрес бразильского ветерана, нет. Греки были недовольны решением арбитра.

Во втором тайме наставник "ФКСБ" Элиас Хараламбус, учитывая красную карточку у хозяев, выполнил две замены, которые должны были усилить игру команды в атаке. Активная игра от гостей в нападении действительно привела к быстрому голу в начале второй половины. А забил, как раз-таки, футболист, вышедший на замену. Андрей Георгица отметился дебютным голом за новый клуб. Возможно, летом "ФКСБ" попытается его подписать на постоянной основе, если он будет играть так и дальше.

"ПАОК" решил не отсиживаться в обороне, пытаясь что-то сделать, хотя и остались они на целых 45 минут в меньшинстве. Стараний было мало, а при любой возможности футболисты "ФКСБ" отвечали своим оппонентом грубостями, которые те использовали по отношению к ним в первом тайме. Грекам было очень тяжело, второй гол был на подходе.

На 60-й минуте Джойским Дава забил головой с углового, выведя свою команду вперед. Бывший камерунский защитник "Мариуполя" отметился своим первым голом именно в Лиге Европы. После этого было понятно, что никакого реванша не получится. "ПАОК" ничего не мог противопоставить. Были лишь единичные моменты и стандарты. Как например на 79-й минуте, когда вратарь "ФКСБ", по сути, спас команду, забрав мяч в руки после опасной передачи во вратарскую зону. Больше действительно острых моментов в матче не было. Все интересные события в этой встрече сопровождались свистками рефери и предупреждениями для футболистов в красной форме. Выстраданная, но заслуженная победа.

Первый из двух матчей между "ПАОКом" и "ФКСБ" закончился победой гостей. Теперь румыны сыграют дома, на "Арене Национале", где попытаются в третий раз огорчить вице-чемпионов Греции, поборовшись за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Ответный матч состоится в следующий четверг, 20-го февраля. Начало игры в 19:45 по по киевскому времени.

Лига Европы. Стыковые матчи

Стадион: "Стадион Тумба" (Салоники)

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

"ПАОК" — "ФКСБ" 1:2

Голы: Саматта (21) — Георгица (50), Дава (60)

"ПАОК": Котарски — Баба, Михайлидис (Колли, 40), Кендзёра, Хонни — Шваб (Камара, 69), Мейте (Оздоєв, 69) — Тайсон, Константелиас, Пелкас (Десподов, 61) — Саматта (Льямас, 61)

"ФКСБ": Тирновану — Радунович, Попеску, Нгезана (Дава, 46), Крецу — Шут, Кирикеш (Эджума, 56) — Тенасе, Чисотти (Стефанеску, 83), Микулеску (Георгице, 46) — Бирлиджа (Альхассан, 68)

Предупреждения: Хонни (14), Тайсон (33) — Нгезана (45+5), Кирикеш (52), Бирлиджа (52), Георгица (65), Радунович (72), Эджума (75), Шут, (78)

Удаление: Тайсон (45+5)