ЛЕ. Твенте - Буде-Глимт 2:1. Справедливость в конце восторжествовала

Лига Европы. 1/16 финала.

13 февраля. Энсхеде. "Гролс Весте"

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

"Твенте" – "Буде-Глимт" 2:1



Голы: Лтайеф 5, ван Волфсвинкел 90+5 - Берг 86

"Твенте": Уннершталь - ван Рой, Лагербильке, Хильгерс, Кейперс - Садилек, Влап, Стейн (Вершурен 82) - Ротс, Лтайеф (Унювар 69), ван Волфсвинкел

"Буде-Глимт": Хайкин - Шевольд (Вембангомо 87), Гундерсен, Нильсен, Бьеркан - Салтнес (Фет 87), Берг, Эвьен - Бломберг, Хауге (Хельмерсен 87), Хег (Маатта 68)

Предупреждения: Лагербильке 53, Унювар 84 - Бьеркан 38, Хауге 41, Гундерсен 42

Выйти вперед хозяевам удалось уже на 5-й минуте. Лтаеф откликнулся на заброс из глубины, идеально обработав мяч, разобрался с двумя соперниками и точно пробросил мимо голкипера в нижний левый угол.

После этого "Буде-Глимт" забрал мяч под свой контроль, пытался порой очень высоко прессинговать, но "Твенте" действовал в обороне безупречно.

Во второй половине тайма активизировались уже подопечные Йозефа Остинга. Сперва защитники "Буде-Глимта" заблокировали удар Ротса с близкого расстояния, а уже через пару минут вингер сместился с правого фланга в центр в стиле Роббена и мощно пробил в перекладину.

Вернувшись на поле с раздевалки, команды продолжили действовать весьма аккуратно, не задействуя слишком много сил в атаке.





Действительно поднажал "Твенте" уже после 60-й минуты. Хайкину дважды пришлось вытаскивать непростые мячи. Опасно пробивали ван Вольфсвинкел и ван Рой. Причем, во втором эпизоде пожар у ворот "Буде-Глимта" возник после индивидуальных ошибок его игроков.

Пережив этот натиск, гости все же оклемались. До последней десятиминутку Хайкину по-серьезному пришлось вступать игру, отбивая удар Стейна со штрафного.

Несмотря на то, что ко второму голу "Твенте" был намного ближе, чем "Буде-Глимт" к первому, свой шанс в итоге реализовали последние. Еще и первым ударом в створ за поединок. С передачи Маата отличился Берг.

Пропущенный мяч явно ударил по моральному состоянию "Твенте", и казалось, что дело идет к ничье. С таким раскладом явно был не согласен Ротс, который прорвался по флангу и нашел своим прострелом руку Гундерсена. Чистый пенальти. Ван Волфсвинкел с точки не промахнулся - 2:1. Все по делу.





Тем не менее, в этом противостоянии еще явно не все решено. "Буде-Глимт" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы удивлял уже не раз.