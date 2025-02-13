ЛЕ. АЗ - Галатасарай 4:1. Командность взяла верх над хаосом

Чистокровный футбол, в самом прямом его смысле. Все в нашем противостоянии было заточено на атаку и забивание мячей. А что, наши команды были только за подобную стилистику, а отсутствие правила выездного гола уже давно не обременяло еврокубковых бойцов. Зачем эта чрезмерная осторожность?! Мы тоже так думаем.

Первыми за дело взялись хозяева. "Фермеры" заработали на первый взгляд далеко не самый опасный штрафной удар, хоть и дистанция была достаточно близкой к штрафной площадке. Но что вытворил голландец Мейнанс - ну, прям конфетка! В стиле Месси в ворота "Ливерпуля" на Камп Ноу, если хотите. Красиво с левой обвел стеночку и как рукой положил в "девятку". Многолетний страж ворот турков Муслера был бессилен в этом эпизоде. Да и как покажет игра, уже аж 38-летний (как время летит, конечно, хех) уругваец в этот вечер на арене в Алкмааре выглядел так себе. Особенно, учитывая свой колоссальный опыт.

Кстати, из-за травмы в заявку "львов" на эту игру не попала их главная ударная сила в лице нигерийца Виктора Осимхена. Впрочем, его по позиции заменял даже в некотором смысле более статусный по титулам, в срочном порядке выписанный из "Милана" Альваро Мората. Спойлер: испанец еще не успел адаптироваться в новом клубе и банально растворился.

Гости тоже огрызались и еще до экватора первого тайма сумели установить паритет на табло. Атаку вторым темпом закончил Шаллай. Венгр не часто забивает за "Галатасарай", но на этот раз приложился прям от души и прошил голкипера.

В общем, в первой половине встречи острее выглядели именно подопечные Мартена Мартенса. Убийственные возможности были у правого вингера Поку. Особенно первый момент. Грамотно открылся, на замахе уложил на лопатки вышеупомянутого Муслеру, но 21-летний голландец буквально на секунду замешкался перед пустыми воротами и позволил заблокировать удар.

Нидерландцы очень хотели дожать "львов" еще в первом тайме. И что самое главное - делали все для этого. И это им удалось. Вообще необязательный пенальти, который спокойно реализовал ирландский форвард Перрот.

Во второй половине Окану Буруку нужно было что-то менять, однако не успели коллективы снова как следует войти в игру, как вторую желтую заработал центрбек Айхан. После этого интрига умерла окончательно.

АЗ и так все давалось довольно легко, а после удаления их стало по ощущениям на поле просто вдвое больше. Очевидно, что не успевали уже турки. Хозяева почувствовали кровь и уже никуда не отпустили обескровленных "львов". Две классические вертикальные атаки за восемь минут и 4:1. Занавес.

Хех, не устаем вспоминать, однако именно после встречи с киевским "Динамо", у "Галатасарая" пошла черная полоса в еврокубках. Моменты вроде есть, но хаос в последнее время слишком доминирует в игре турок. Да и травмы, откровенно говоря, сильно подводят. Как раз в самый ответственный момент всего сезона.

Подытоживая, слаженная командная работа без проблем перебила хаотичную звездность. Хозяев можно лишь похвалить, они выжали максимум из своих возможностей. Да и туркам стоит отдать должное за то, что не "сушили" игру, а пытались бежать вперед до конца. В любом случае в Стамбуле будет легче. В нападении сыграет Осимхен, в полузащите будет доступен Торрейра, а в обороне - Санчес. И, конечно, трибуны домашние помогут и погонят вперёд. В столице Турции наверное будет совсем другое распределение сил. Но первый поединок в этой паре однозначно за АЗ - "от" и "до".

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Первый матч противостояния

1/16 раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 13-е февраля

Нидерланды, Алкмаар. Стадион АФАС

АЗ - "Галатасарай" 4:1

Голы: Мейнанс 12, Перротт 37 (пенальти), Класе 58, Волфе 66 - Шаллай 20

АЗ: Овусу-Одуро, Майкума (Касиус 77), Гоеш, Пенетра, Волфе, Копмейнерс (Бурмистер 77), Мейнанс, Класи, Ладо (Дал 83), Перротт (ван Дуйт 90+1), Поку (Смит 83).

Главный тренер: Мартен Мартенс.

"Галатасарай": Муслера, Айхан, Куэста, Бардакчи, Йелерт (Балтаджи 72), Мертенс (Демирбай 57), Кутлу (Демир 71), Сара, Шаллай, Мората, Йылмаз.

Главный тренер: Окан Бурук.

Предупреждения: Айхан 11, Бардакчи 43, Айхан 51, Мората 59, Класе 76.

Удаление: Айхан 51.

Арбитр: Жуан Пиньейру (Португалия).