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Известны оценки Довбика за матч против Порту в рамках 1/16 финала Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Статистические порталы определились с оценками

Известны оценки Довбика за матч против Порту в рамках 1/16 финала Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отыграл 75 минут против "Порту" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Команда украинца сыграла вничью - 1:1.

После завершения поединка статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Артема. Он получил 7.3 и 6.7 соответственно.

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Довбик отдал 1 ассист и 83% точных передач, сделал 3 ключевых паса, выиграл два воздушных единоборства и сделал 30 касаний мяча.

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Порту (Португалия) Артем Довбик Рома (Италия)
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