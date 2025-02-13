Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны оценки Довбика за матч против Порту в рамках 1/16 финала Лиги Европы
Статистические порталы определились с оценками
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отыграл 75 минут против "Порту" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Команда украинца сыграла вничью - 1:1.
После завершения поединка статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Артема. Он получил 7.3 и 6.7 соответственно.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Довбик отдал 1 ассист и 83% точных передач, сделал 3 ключевых паса, выиграл два воздушных единоборства и сделал 30 касаний мяча.
Читайте такжеГолкипер Ромы близок к продлению контракта
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский: Если Порошенко передаст свои деньги в бюджет, санкции с него снимут
- "Теперь х***вый Бартулович?" Хацкевич поделился мыслями относительно ситуации с Супрягой
- Трамп сделал заявление о помощи Украине
- Сити – Реал, мерсисайдское дерби, Бавария в гостях у чемпиона. Расписание футбола на 10 – 16 февраля
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000