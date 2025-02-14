Главный тренер Ромы разъярен после судейства в матче с Порту

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери раскритиковал работу арбитра после первого матча плей-офф Лиги Европы против "Порту", который завершился со счетом 1:1.

"Перед голом "Порту" мы уже попросили замену, лайнсмен знал об этом, но игру не остановили.

Мы сегодня сыграли очень хорошо. Я зол на председателя судейского комитета Розетти, который обычно честен, но что это за решение? Отправить на матч арбитра, с которым гости в 21 встрече добыли лишь 9 ничьих, а остальные проиграли?

Игроки нервничали из-за желтых карточек. Нельзя так легко их раздавать. Я сказал ребятам не спорить, это не вина арбитра - он уверен, что сделал свою работу хорошо. Ладно, пусть будет так.

Восемь карточек нам, двойное предупреждение... Нельзя так загонять соперника в ловушку. Я попросил ребят уйти с поля без рукопожатий, потому что этот арбитр не заслуживал приветствия. Он не заслуживал уважения на международном уровне", - говорит Раньери.